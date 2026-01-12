Palermo il musical scende in campo contro il cancro infantile | spettacolo benefico al Nuovo Teatro Zappalà

In occasione della Settimana Mondiale contro il Cancro, Palermo ospita uno spettacolo benefico della Compagnia Teatrale dell’Aurora. Domenica 8 febbraio 2026, alle ore 17:00, al Nuovo Teatro Zappalà, il musical “A Spasso per i Musical” si propone di sensibilizzare e raccogliere fondi a sostegno della lotta contro il cancro infantile, un gesto di solidarietà attraverso musica e teatro.

Il palcoscenico si accende di musica, emozioni e solidarietà. In occasione della Settimana Mondiale contro il Cancro, la Compagnia Teatrale dell’Aurora porta a Palermo lo spettacolo “ A Spasso per i Musical ”, in programma domenica 8 febbraio 2026 alle ore 17:00 al Nuovo Teatro Zappalà. Un appuntamento pensato per famiglie, appassionati di teatro e musical, ma soprattutto per chi desidera trasformare una domenica a teatro in un gesto concreto: l’intero ricavato dei biglietti sarà devoluto all’ASLTI (Associazione Siciliana Lotta alle Leucemie e Tumori Infantili), a sostegno dei bambini del reparto oncologico dell’Ospedale Civico di Palermo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

