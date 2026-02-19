Veicoli a guida autonoma | da Cnr Unipi e Mit una nuova infrastruttura comunicativa per la sicurezza stradale

Il Cnr di Pisa, l’Università di Pisa e il Mit hanno sviluppato una nuova infrastruttura comunicativa per veicoli a guida autonoma, per migliorare la sicurezza stradale. La causa di questa iniziativa è l’aumento di incidenti legati a veicoli senza conducente, che richiedono sistemi più affidabili. La nuova tecnologia permette ai veicoli di condividere informazioni in tempo reale, riducendo i rischi di collisione. Il progetto si basa su un sistema di comunicazione avanzato, che si collegherà con le auto di ultima generazione, creando una rete più sicura sulle strade.

PISA – La sicurezza e l'efficienza dei veicoli a guida autonoma compiono un passo avanti grazie a una sinergia accademica internazionale che coinvolge l'Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, l'Università di Pisa e l'Auto-Id Lab del Massachussetts Institute of Technology. Il team di ricerca ha elaborato una soluzione tecnologica mirata a svincolare i robotaxi dalla necessità di un controllo umano da remoto. Attualmente, infatti, le vetture autonome in circolazione negli Stati Uniti richiedono spesso l'intervento di operatori a distanza per decifrare scenari stradali ambigui, come cantieri o segnaletica complessa; una criticità sistemica recentemente finita al centro di un'indagine del Congresso statunitense.