san francisco resta al buio e i robotaxi si fermano guida autonoma sotto stress

Un blackout può mettere in difficoltà una città intera. E a quanto pare, anche le auto che guidano (o dovrebbero farlo) da sole. È quello che è successo a San Francisco nel fine settimana, quando una vasta interruzione di corrente ha mandato in tilt semafori, negozi, trasporti pubblici e anche i robotaxi di Waymo. Il blackout, causato da un incendio in una sottostazione elettrica, ha lasciato senza corrente fino a 130 mila utenze in diverse zone della città, proprio nel pieno del periodo di shopping natalizio. Con i semafori spenti in molti incroci chiave, la circolazione è diventata caotica e i sistemi di guida autonoma si sono trovati ad affrontare uno scenario tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

