Cina | Robot umanoidi protagonisti al Gala del Capodanno una vetrina di tecnologia e ambizioni future

Durante il Gala del Capodanno lunare, la Cina ha messo in mostra i robot umanoidi prodotti da quattro aziende nazionali, tra cui Unitree Robotics e MagicLab. La manifestazione ha attirato l’attenzione di milioni di spettatori e ha mostrato la forza del settore tecnologico cinese. Questi robot hanno sfilato sul palco, dimostrando le loro capacità di movimento e interazione. La partecipazione al festival rappresenta un passo importante per la strategia cinese di dominare il mercato della robotica avanzata.

Robot al Centro del Palcoscenico: La Cina Mostra la Sua Forza Robotica al Capodanno Lunare. Pechino ha celebrato il Capodanno Lunare con una vetrina tecnologica senza precedenti: robot umanoidi sviluppati da quattro aziende cinesi – Unitree Robotics, Galbot, Noetix e MagicLab – hanno preso parte al prestigioso Gala del Festival di Primavera della Cctv, segnando un momento chiave nell'ambizione del Paese di diventare leader globale nel settore della robotica avanzata. L'evento, trasmesso il 17 febbraio 2026, ha catturato l'attenzione internazionale e sollevato interrogativi sul futuro dell'automazione e della competizione tecnologica.