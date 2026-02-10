Università di Palermo | Inspire nuovo corso per dottori che trasformano la ricerca in impresa e sviluppo locale

L’Università di Palermo ha aperto ieri un nuovo corso chiamato Inspire. Il percorso si rivolge ai dottori che vogliono trasformare la ricerca in impresa e contribuire allo sviluppo locale. L’obiettivo è aiutare i ricercatori a mettere in pratica le idee e a creare nuove opportunità di lavoro e crescita nel territorio.

L'Università di Palermo ha inaugurato ieri, 10 febbraio 2026, un nuovo percorso formativo denominato Inspire, un'iniziativa progettata per colmare il divario tra la ricerca accademica e il suo impatto sul mondo reale. L'obiettivo primario è quello di dotare i dottorandi delle competenze necessarie per trasformare i risultati della ricerca in opportunità economiche e sociali concrete, supportando l'innovazione e l'imprenditorialità nel territorio. Il progetto, nato dalla sinergia tra l'Ateneo palermitano e Bi-Rex, è stato presentato ufficialmente nel corso di una sessione inaugurale che ha visto la partecipazione di figure chiave del mondo accademico e del trasferimento tecnologico.

