Imprese promozione marchi collettivi | contributi fino a 150mila euro
È aperto il bando 2025 dedicato alle imprese che desiderano promuovere all’estero marchi collettivi e di certificazione. La misura offre contributi fino a 150.000 euro per sostenere attività di promozione e valorizzazione dei marchi. La procedura è rivolta alle aziende interessate a rafforzare la propria presenza internazionale attraverso iniziative di comunicazione e marketing mirate.
Al via il bando per l’annualità 2025 relativo all’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione. Con decreto del Direttore generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi – del 9 dicembre 2025, è stata disposta l’apertura del bando 2025 relativo alla misura agevolativa per la concessione di agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione. Fino al 30 gennaio 2026 le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Bando marchi collettivi 2025: contributi per la promozione all’estero - Apre il 17 dicembre 2025 lo sportello del bando marchi collettivi e di certificazione 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in ... ipsoa.it
Marchi collettivi: al via il bando di promozione internazionale - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha lanciato un nuvo bando per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione, con l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione ... pmi.it
Marchi collettivi e di certificazione: dal 18 dicembre le domande per i contributi per la promozione all’estero - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che è stato adottato il bando con il quale il rende operativa per l’annualità 2024 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi ... ipsoa.it
200.000 euro per la promozione delle imprese del Nuorese: pubblicati i bandi 2026 della Camera di Commercio - facebook.com facebook
