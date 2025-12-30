Imprese promozione marchi collettivi | contributi fino a 150mila euro

È aperto il bando 2025 dedicato alle imprese che desiderano promuovere all’estero marchi collettivi e di certificazione. La misura offre contributi fino a 150.000 euro per sostenere attività di promozione e valorizzazione dei marchi. La procedura è rivolta alle aziende interessate a rafforzare la propria presenza internazionale attraverso iniziative di comunicazione e marketing mirate.

