Imprese promozione marchi collettivi | contributi fino a 150mila euro

Da ildenaro.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È aperto il bando 2025 dedicato alle imprese che desiderano promuovere all’estero marchi collettivi e di certificazione. La misura offre contributi fino a 150.000 euro per sostenere attività di promozione e valorizzazione dei marchi. La procedura è rivolta alle aziende interessate a rafforzare la propria presenza internazionale attraverso iniziative di comunicazione e marketing mirate.

Al via il  bando per l’annualità 2025 relativo all’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi  e di certificazione. Con decreto del Direttore generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi – del 9 dicembre 2025, è stata disposta  l’apertura del bando 2025  relativo alla misura agevolativa per la concessione di agevolazioni per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione. Fino al 30 gennaio 2026  le associazioni rappresentative delle categorie, i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128 e s.m.i. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Tutela dei marchi, al via il bando per le Pmi: contributi fino a 25mila euro. Come ottenere l’incentivo

Leggi anche: Promozione della lettura in classe: domande dal 10 dicembre per contributi fino al 90% su abbonamenti a quotidiani e riviste

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

imprese promozione marchi collettiviBando marchi collettivi 2025: contributi per la promozione all’estero - Apre il 17 dicembre 2025 lo sportello del bando marchi collettivi e di certificazione 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in ... ipsoa.it

Marchi collettivi: al via il bando di promozione internazionale - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha lanciato un nuvo bando per la promozione all’estero dei marchi collettivi e di certificazione, con l’obiettivo di sostenere l’internazionalizzazione ... pmi.it

Marchi collettivi e di certificazione: dal 18 dicembre le domande per i contributi per la promozione all’estero - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che è stato adottato il bando con il quale il rende operativa per l’annualità 2024 l’agevolazione per la promozione all’estero di marchi ... ipsoa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.