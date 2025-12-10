Salute progetti innovativi su IA e plasma | avviso del Cns da 300mila euro

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cns) ha annunciato un avviso da 300.000 euro per finanziare progetti innovativi nel settore trasfusionale. L'obiettivo è potenziare e consolidare il sistema trasfusionale italiano attraverso iniziative che integrano intelligenza artificiale e plasma, promuovendo avanzamenti tecnologici e miglioramenti nei processi di gestione e ricerca.

Trecentomila euro  per finanziare progetti destinati a  migliorare e rafforzare il sistema trasfusionale italiano. E' un'iniziativa del  Centro Nazionale Sangue  che ha messo a bando i fondi e ha individuato  tre ambiti di intervento:  lo sviluppo e l'applicazione di strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto dell'erogazione di prestazioni trasfusionali, lo sviluppo di strategie per incrementare la raccolta di plasma, lo sviluppo di  dossier per la preparazione di prodotti innovativi  in ambito trasfusionale, ottenuti dal sangue e dai suoi componenti. La scelta di intervenire nel primo ambito nasce dalle  opportunita' rappresentate dall'Intelligenza Artificiale  che, grazie alle tecnologie di  machine learning  e alle capacità di analisi predittiva, sta trovando sempre maggiore applicazione a livello clinico.

