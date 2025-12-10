Salute progetti innovativi su IA e plasma | avviso del Cns da 300mila euro

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cns) ha annunciato un avviso da 300.000 euro per finanziare progetti innovativi nel settore trasfusionale. L'obiettivo è potenziare e consolidare il sistema trasfusionale italiano attraverso iniziative che integrano intelligenza artificiale e plasma, promuovendo avanzamenti tecnologici e miglioramenti nei processi di gestione e ricerca.

Trecentomila euro per finanziare progetti destinati a migliorare e rafforzare il sistema trasfusionale italiano. E’ un’iniziativa del Centro Nazionale Sangue che ha messo a bando i fondi e ha individuato tre ambiti di intervento: lo sviluppo e l’applicazione di strumenti di Intelligenza Artificiale a supporto dell’erogazione di prestazioni trasfusionali, lo sviluppo di strategie per incrementare la raccolta di plasma, lo sviluppo di dossier per la preparazione di prodotti innovativi in ambito trasfusionale, ottenuti dal sangue e dai suoi componenti. La scelta di intervenire nel primo ambito nasce dalle opportunita’ rappresentate dall’Intelligenza Artificiale che, grazie alle tecnologie di machine learning e alle capacità di analisi predittiva, sta trovando sempre maggiore applicazione a livello clinico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

