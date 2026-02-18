Ciclone Harry ristori estesi anche alle imprese lontane dalla costa

Il ciclone Harry ha causato danni a molte imprese in Sicilia, portando la Regione a intervenire. La Regione ha deciso di estendere i contributi straordinari anche alle attività che si trovano lontano dalla costa e che hanno subito danni diversi rispetto alle mareggiate. Questa scelta riguarda aziende agricole e negozi che si sono trovati in difficoltà senza essere vicino alle aree più colpite. L’obiettivo è aiutare tutte le imprese colpite, anche quelle meno visibili lungo le spiagge. La decisione è stata presa dopo aver valutato le richieste di sostegno.

Nuovo avviso della Regione per le attività danneggiate nei territori colpiti. Chi può accedere agli aiuti e le modalità per presentare domanda La Regione Siciliana amplia la platea dei beneficiari dei contributi straordinari destinati alle attività economiche colpite dal ciclone Harry, includendo anche le imprese che non operano nelle aree litoranee e che hanno subito danni differenti da quelli provocati dalle mareggiate. L’intervento segue l’avviso già pubblicato nei giorni scorsi, rivolto agli stabilimenti balneari e alle aziende attive lungo la fascia costiera. “Grazie alle agevolazioni previste da questo nuovo avviso – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – vogliamo favorire l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive dei territori colpiti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Sicilia: Ristori ciclone Harry estesi a Niscemi, ok di Schifani. Assistenza Irfis sul campo per le imprese danneggiate.La Regione Siciliana ha deciso di estendere i ristori alle imprese di Niscemi, colpite dal ciclone Harry. Ciclone Harry, esteso il bando ristori: contributi anche alle imprese di NiscemiLa Regione ha deciso di allargare il bando per i ristori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Esteso alle imprese di Niscemi il bando che assegna contributi per i danni del ciclone Harry; Ciclone Harry, la Regione accelera sui ristori: attiva la piattaforma per le imprese danneggiate; Ciclone e frana di Niscemi, pronta la piattaforma della Regione per le richieste di ristoro; Ciclone Harry esteso il bando ristori | contributi anche alle imprese di Niscemi. Ciclone Harry, ristori anche alle imprese che non ricadono sui litoraliPALERMO – La Regione Siciliana estende i contributi straordinari per i danni del ciclone Harry alle imprese che non ricadono sui litorali e hanno subito danni diversi da quelli causati dalle mareggiat ... livesicilia.it Esteso alle imprese di Niscemi il bando che assegna contributi per i danni del ciclone HarryLe imprese di Niscemi potranno accedere al bando regionale per i contributi straordinari destinati ai danni causati dal ciclone Harry. lasicilia.it SICILIA, CICLONE HARRY: RISTORI ANCHE ALLE IMPRESE NON COSTIERE (Di Leo Sorrentino) La Regione Siciliana estende i contributi straordinari destinati alle imprese danneggiate dal ciclone Harry, includendo anche le attività che non ricadono sui lit facebook Migranti dispersi dopo il ciclone Harry, Mediterranea: "Potrebbero essere mille. I governi di Italia e Malta tacciono, si delinea la più grande tragedia degli ultimi anni lungo queste rotte" x.com