Ciclone Harry cambia l' avviso sui ristori per le imprese danneggiate | più facile fare domanda

Le imprese colpite dal Ciclone Harry potranno chiedere i ristori in modo più semplice. Le procedure sono state semplificate: ora serve meno documentazione e il termine per inviare le domande è stato anticipato. Inoltre, sono arrivati nuovi chiarimenti sulla possibilità di cumulare i ristori, rendendo più chiara la strada per chi deve presentare le richieste.

