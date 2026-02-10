Ciclone Harry cambia l' avviso sui ristori per le imprese danneggiate | più facile fare domanda

Le imprese colpite dal Ciclone Harry potranno chiedere i ristori in modo più semplice. Le procedure sono state semplificate: ora serve meno documentazione e il termine per inviare le domande è stato anticipato. Inoltre, sono arrivati nuovi chiarimenti sulla possibilità di cumulare i ristori, rendendo più chiara la strada per chi deve presentare le richieste.

Cambia l'avviso sui ristori. Documentazione più snella, anticipazione del termine ultimo per le istanze, chiarimenti a conferma della cumulabilità dei ristori. Su indicazione del presidente della Regione Renato Schifani e a seguito di un confronto con la Protezione civile nazionale, il.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

