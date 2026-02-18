Ricerche di Alessandro Giannetti recuperata l'auto dall'Aniene | è vuota

Alessandro Giannetti scompare misteriosamente dopo che la sua auto finisce nell'Aniene a Tivoli. I vigili del fuoco hanno recuperato il veicolo, che era vuoto al suo interno, senza tracce dell’uomo. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente e sulle eventuali cause. Le ricerche di Giannetti proseguono senza sosta, con l’ausilio di droni e squadre specializzate. La comunità di Tivoli segue con ansia gli sviluppi, sperando di ricevere nuove notizie a breve.

I vigili del fuoco hanno recuperato l'auto finita nell'Anienen a Tivoli. È vuota: continuano le ricerche di Alessandro Giannetti.🔗 Leggi su Fanpage.it Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: via Tiburtina chiusa per recuperare l’autoAlessandro Giannetti è morto quando la sua auto è finita nel fiume Aniene, e le ricerche sono riprese oggi. Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene, vigili del fuoco cercano di raggiungere l’autoI vigili del fuoco questa mattina hanno ripreso le ricerche di Alessandro Giannetti, disperso nel fiume Aniene a Tivoli, dopo che ieri sera era finito in acqua durante una passeggiata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alessandro Giannetti scomparso da Tivoli: ricerche nel fiume Aniene; Sospeso il secondo giorno di ricerche di Alessandro Giannetti nell'Aniene: stop alle operazioni anche domani; Alessandro Giannetti scomparso, la sua auto trovata nel fiume Aniene: via alle ricerche del 31enne; Ricerche senza sosta per Alessandro Giannetti: modifiche alla viabilità sulla Tiburtina per recuperare l'auto nell'Aniene. Riprese le ricerche di Alessandro Giannetti nell’Aniene: via Tiburtina chiusa per recuperare l’autoRipartono oggi le operazioni di recupero della macchina di Alessandro Giannetti nel fiume Aniene: per permettere le attività, è stata chiusa la vita ... fanpage.it TIVOLI – Alessandro Giannetti, vertice per pianificare il recupero dell’auto nel fiumeAl momento il fiume Aniene è profondo 3,79 metri nel punto in cui l’auto è precipitata. Le correnti sono ancora forti, ma appaiono in diminuzione. Insomma, sembrano sussistere tutte le condizioni favo ... tiburno.tv Una zona rossa e diverse strade chiuse per permettere in sicurezza il recupero dell’auto di Alessandro Giannetti nell’Aniene. Il sindaco di Tivoli ha firmato un’ordinanza che dispone, dalle ore 9, la chiusura della Tiburtina e di altre vie nell’area di Ponte Lucano facebook Alessandro Giannetti scomparso, l'auto trovata nell'Aniene. Si lavora per recuperarla ift.tt/kwa8j2Z x.com