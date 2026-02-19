Rinchiude la moglie in una stanza lei si salva scappando di notte dalla finestra | 28enne arrestato nel Mantovano

Nel Mantovano, un uomo di 28 anni ha arrestato la moglie dopo averla rinchiusa in una stanza durante una lite. La donna è riuscita a scappare dalla finestra nella notte, sfuggendo alla sua aggressione. La polizia è intervenuta all'alba, trovando la donna in stato di shock. L'uomo, accusato di violenza fisica e psicologica, è stato portato in caserma. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede come intervenire prima che episodi simili si ripetano.

Un 28enne è stato arrestato per violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie. Dopo una lite l'avrebbe chiusa a chiave in una stanza per ore. Lei è riuscita a salvarsi saltando giù dalla finestra e a chiedere aiuto a un passante.

