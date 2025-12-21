Tentato omicidio-suicido nel Salernitano accoltella una donna e si getta dalla finestra | lui è morto lei gravissima

È accaduto a Cava de' Tirreni: un uomo di 40 anni ha accoltellato una coetanea e si è poi gettato dalla finestra. Lui è deceduto, mentre la donna è ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

