Tentato omicidio-suicido nel Salernitano accoltella una donna e si getta dalla finestra | lui è morto lei gravissima

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto a Cava de' Tirreni: un uomo di 40 anni ha accoltellato una coetanea e si è poi gettato dalla finestra. Lui è deceduto, mentre la donna è ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

