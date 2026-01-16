La procura di Roma ha avviato un’indagine riguardante il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e altri membri del Collegio. L’indagine si concentra su spese, procedimenti sanzionatori e possibili irregolarità nell’attività dell’Autorità. Questo approfondimento mira a chiarire eventuali responsabilità e a garantire trasparenza nell’operato del Garante della Privacy.

La procura di Roma ha avviato un’indagine che coinvolge il presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Pasquale Stanzione, e altri componenti del Collegio dell’Autorità. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono peculato e corruzione. L’inchiesta è coordinata dall’aggiunto Giuseppe De Falco e ha conosciuto un’accelerazione nei giorni scorsi con perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici del Garante della privacy e l’acquisizione di documenti, telefoni e computer. Al centro dell’attenzione degli inquirenti c'è l’andamento delle spese di rappresentanza e di gestione dell’Autorità, che secondo quanto riportato nel decreto di perquisizione avrebbero registrato un aumento significativo a partire dal 2022. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Indagine sul Garante della Privacy: accertamenti su spese e procedimenti sanzionatori. Di cosa è accusato Stanzione

