Ilva qualche domanda su spese rimborsi e sul piano-non piano Flacks

Da lettera43.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La questione delle spese dell’Ilva torna sotto i riflettori. In un documento, tutto è scritto nero su bianco: date, causali e importi. Ma la cifra che fa più rumore è di 49 milioni di euro. Una somma che solleva molti dubbi e fa partire le domande sulla gestione dei fondi e sui piani futuri dell’acciaieria.

È tutto in una tabella. Date, causali, importi. E poi una cifra che fa scattare la miccia: 49.174.987 euro. Open il 2 febbraio la raccontava così: tra il primo luglio e il 24 dicembre 2025 la gestione commissariale di Ilva avrebbe versato ad ArcelorMittal — mentre è in causa con il gruppo per cifre enormi — quasi 50 milioni di euro per attività di decontaminazione previste dal contratto d’affitto degli impianti (articolo 20.4). A stretto giro è arrivata la smentita dei commissari che ha spento la prima fiamma: non è stata pagata ArcelorMittal, dicono. Il destinatario è  Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, cioè la società che oggi gestisce gli impianti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

ilva qualche domanda su spese rimborsi e sul piano non piano flacks

© Lettera43.it - Ilva, qualche domanda su spese, rimborsi e sul piano-non piano Flacks

Approfondimenti su Ilva Spese

Ilva, stretta sul piano di rilancio. Flacks sceglie Danieli e Metinvest

Flacks ha deciso di puntare su Danieli e Metinvest per risollevare l’ex Ilva di Taranto.

Ex Ilva, ecco il piano finanziario: così Flacks vuole vincolare lo Stato

Il piano finanziario di Flacks per l'Ilva prevede un investimento privato di 4 miliardi di euro, supportato da un intervento pubblico di 2,6 miliardi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Ilva Spese

Argomenti discussi: Ex Ilva, il business plan di Flacks Group.

ilva qualche domanda suNon solo Ilva. Ora Michael Flacks vuole acquisire anche British SteelIl finanziere britannico mira anche a prendere l'acciaieria inglese che con 3 milioni di tonnellate di produzione e 3000 dipendenti è nella stessa situazione di Ilva. Entrambe sono state colpite da un ... ilfoglio.it

Ex Ilva, la frenata di Urso sulla vendita dopo il sequestro dell’altoforno: «Gli ultimi avvenimenti non incoraggiano gli investitori»Il ministro delle Imprese: «Occorre evitare che anche gli investitori internazionali che avevano mostrato interesse ad acquisire gli impianti possano essere scoraggiati dal farlo» ... msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.