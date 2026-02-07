ilva qualche domanda su spese rimborsi e sul piano non piano flacks

La questione delle spese dell’Ilva torna sotto i riflettori. In un documento, tutto è scritto nero su bianco: date, causali e importi. Ma la cifra che fa più rumore è di 49 milioni di euro. Una somma che solleva molti dubbi e fa partire le domande sulla gestione dei fondi e sui piani futuri dell’acciaieria.

È tutto in una tabella. Date, causali, importi. E poi una cifra che fa scattare la miccia: 49.174.987 euro. Open il 2 febbraio la raccontava così: tra il primo luglio e il 24 dicembre 2025 la gestione commissariale di Ilva avrebbe versato ad ArcelorMittal — mentre è in causa con il gruppo per cifre enormi — quasi 50 milioni di euro per attività di decontaminazione previste dal contratto d’affitto degli impianti (articolo 20.4). A stretto giro è arrivata la smentita dei commissari che ha spento la prima fiamma: non è stata pagata ArcelorMittal, dicono. Il destinatario è Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, cioè la società che oggi gestisce gli impianti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Flacks ha deciso di puntare su Danieli e Metinvest per risollevare l’ex Ilva di Taranto.

Il piano finanziario di Flacks per l'Ilva prevede un investimento privato di 4 miliardi di euro, supportato da un intervento pubblico di 2,6 miliardi.

