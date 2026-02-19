Rieti tregua fiscale in vista | associazioni chiedono agevolazioni per i contribuenti e un piano rate da 72 mesi

A Rieti, le associazioni di categoria chiedono una tregua fiscale per aiutare i contribuenti in difficoltà. La causa principale è l’aumento delle tasse e dei debiti accumulati durante gli ultimi anni. Propongono di definire i debiti con un piano di rateizzazioni fino a 72 mesi, per alleggerire il peso sui cittadini e le imprese. La richiesta arriva dopo mesi di pressione per ottenere soluzioni più flessibili e immediate. La proposta è già stata portata all’attenzione delle autorità locali.

Rieti punta a una tregua fiscale: le associazioni di categoria chiedono una definizione agevolata dei debiti. Rieti potrebbe presto offrire ai suoi contribuenti una via d'uscita dai debiti accumulati. Un ampio fronte di associazioni di categoria ha presentato al Comune una proposta per una definizione agevolata, un meccanismo che mira a facilitare la regolarizzazione spontanea e a incrementare le risorse del bilancio comunale, in un contesto di persistenti difficoltà economiche per famiglie e imprese. L'iniziativa, formalizzata il 19 febbraio 2026, si ispira a modelli già adottati da altri enti locali, tra cui l'Aquila.🔗 Leggi su Ameve.eu Rottamazione quater, proroga delle rate bocciata: che succede ai contribuenti decadutiLa proposta di proroga delle rate della rottamazione quater è stata respinta, lasciando senza risposta migliaia di contribuenti decaduti.