Come accade ogni anno, per effetto di quella che è stata ribattezzata "tregua fiscale", l'Agenzia delle Entrate sospenderà l'invio di comunicazioni e avvisi di accertamento ai contribuenti italiani per tutto il mese di dicembre: si tratta del secondo periodo di stop dopo quello estivo che va dall'1 al 31 agosto, secondo quanto previsto dall'art.10 del decreto Adempimenti. Annualmente sono quindi questi i 60 giorni, ricollegabili alle ferie e alle principali festività, durante i quali il Fisco interrompe la trasmissione di atti di vario genere agli italiani, anche se ci sono delle eccezioni. Stante il fatto che comunque le scadenze fiscali di dicembre vanno regolarmente pagate, nei giorni di "tregua" l' Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni inerenti gli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni;. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dicembre, mese di tregua fiscale, ma non tutto si ferma: cosa c'è da sapere

