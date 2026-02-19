Rottamazione quater proroga delle rate bocciata | che succede ai contribuenti decaduti

La proposta di proroga delle rate della rottamazione quater è stata respinta, lasciando senza risposta migliaia di contribuenti decaduti. La Lega aveva presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, ma le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera non lo hanno approvato. Di conseguenza, le scadenze attuali rimangono in vigore, senza possibilità di recupero per chi ha saltato i pagamenti o si trova in ritardo. La decisione blocca temporaneamente le opportunità di riavvicinarsi alle cartelle esattoriali. La questione rimane aperta per il futuro prossimo.

Salta, almeno per ora, la riapertura dei termini della rottamazione quater: l’ emendamento presentato dalla Lega al decreto Milleproroghe non è stato votato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, facendo sfumare l’ipotesi di una seconda opportunità per migliaia di contribuenti decaduti o in ritardo con i pagamenti. La proposta puntava a riammettere i contribuenti che non avevano versato la rata del 30 novembre 2025, spostando la nuova scadenza al 28 febbraio 2026, prima rata dell’anno, a cui si sarebbero andati a sommare i classici cinque giorni di tolleranza: in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, sarebbero stati considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 marzo 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

