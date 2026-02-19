Rottamazione quater proroga delle rate bocciata | che succede ai contribuenti decaduti
La proposta di proroga delle rate della rottamazione quater è stata respinta, lasciando senza risposta migliaia di contribuenti decaduti. La Lega aveva presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, ma le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera non lo hanno approvato. Di conseguenza, le scadenze attuali rimangono in vigore, senza possibilità di recupero per chi ha saltato i pagamenti o si trova in ritardo. La decisione blocca temporaneamente le opportunità di riavvicinarsi alle cartelle esattoriali. La questione rimane aperta per il futuro prossimo.
Salta, almeno per ora, la riapertura dei termini della rottamazione quater: l’ emendamento presentato dalla Lega al decreto Milleproroghe non è stato votato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, facendo sfumare l’ipotesi di una seconda opportunità per migliaia di contribuenti decaduti o in ritardo con i pagamenti. La proposta puntava a riammettere i contribuenti che non avevano versato la rata del 30 novembre 2025, spostando la nuova scadenza al 28 febbraio 2026, prima rata dell’anno, a cui si sarebbero andati a sommare i classici cinque giorni di tolleranza: in considerazione dei cinque giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, sarebbero stati considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 marzo 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Rottamazione quater, scadenza 9 dicembre: come pagare e che succede a chi non lo fa
Lo Stato concede una seconda opportunità a chi aveva iniziato a pagare le rate della rottamazione quater ma non era riuscito a rispettare tutte le scadenze. Attenzione però a non perdere i termini ultimiLo Stato ha deciso di offrire una seconda chance a chi aveva iniziato a pagare le rate della rottamazione quater, ma non è riuscito a rispettare tutte le scadenze.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Rottamazione quater, prima mini proroga automatica del 2026; Milleproroghe: il calendario dei lavori e gli emendamenti all'esame della Camera; Proroghe: novità su tax credit cinema, rottamazione quater, Rentri, Tari, turismo ed editoria; Milleproroghe 2026, dalla rottamazione delle cartelle allo scudo penale per i sanitari: cosa cambia.
Rottamazione quater, bollettino fantasma per l’undicesima rata: come ottenerloRottamazione quater: scadenza dell’11° rata e calendario aggiornato Per la rottamazione quater, la scadenza formale dell’11° rata è il 28 febbraio 202 ... assodigitale.it
Rottamazione quater nuova proroga a febbraio per pagamenti rateali mancatiRottamazione quater, nuova scadenza per chi ha saltato la seconda rata La nuova finestra della rottamazione quater riguarda i contribuenti che hanno p ... assodigitale.it
Salta l'ipotesi di una riapertura della rottamazione quater. L'emendamento della Lega al decreto milleproroghe per ripescare i contribuenti riammessi che non hanno pagato la rata del 30 novembre 2025 (spostando il termine al 28 febbraio 2026), non è stato v facebook
È corretto il ripescaggio dei decaduti dalla riammissione alla rottamazione quater che avrebbero altrimenti perso I benefici della precedente definizione senza poter accedere alla nuova La mia dichiarazione al @tg4med x.com