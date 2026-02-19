Seguito e rapinato del Franck Muller da 25mila euro nel portone di casa mentre porta a spasso il cane

Franck, proprietario di un orologio da 25mila euro, è stato seguito e rapinato davanti alla sua abitazione. Mentre portava a spasso il cane, un uomo lo ha seguito a distanza. Quando Franck è tornato a casa e ha varcato il portone condominiale, due sconosciuti si sono introdotti nell’edificio. I rapinatori hanno approfittato del momento per entrare e portare via l’orologio, lasciando il proprietario scioccato. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni nella zona.

Due uomini sono stati arrestati dai poliziotti della 6^ sezione della Squadra mobile: sono stati fermati a bordo di una Panda il giorno dopo il colpo. Avevano ancora addosso alcuni abiti immortalati dalle telecamere È uscito per una passeggiata con il suo cane. Ma quando è rientrato a casa e ha varcato il portoncino condominiale, due sconosciuti si sono introdotti all'interno. Lo hanno seguito, monitorato e poi aggredito. L'hanno spinto a terra e colpito per poi strappargli l'orologio che aveva al polso: un Franck Muller in oro rosa. Un gioiello da 25mila euro che è sparito in pochi istanti.

La figlia 15enne viene rapita mentre porta a spasso il cane, il papà la ritrova col parental control e la salvaUn uomo in Texas ha ritrovato e salvato sua figlia di 15 anni, rapita mentre portava a spasso il cane.

