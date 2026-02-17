Ramadan a Genova | Circolare inclusione tra didattica laicità e autonomia scolastica al centro del dibattito

A Genova, una circolare della dirigente dell’istituto Vittorio Emanuele II-Ruffini ha scatenato il confronto tra insegnanti e genitori sul modo migliore di rispettare il Ramadan nelle scuole. La decisione di adattare le attività didattiche nasce dal bisogno di accogliere gli studenti musulmani durante il digiuno, creando così un punto di discussione sulla laicità e l’autonomia scolastica. Diversi docenti hanno già iniziato a modificare gli orari e le attività, mentre alcuni genitori manifestano preoccupazione per le ripercussioni sull’organizzazione scolastica. La questione apre un dibattito più ampio sulla gestione delle tradizioni religiose all

Ramadan a Scuola: La Circolare di Genova e il Dibattito tra Inclusione e Laicità. Genova è al centro di un dibattito acceso sulla gestione del Ramadan nelle scuole, in seguito a una circolare della dirigente dell'istituto Vittorio Emanuele II-Ruffini che suggerisce agli insegnanti di modulare le attività didattiche per venire incontro agli studenti musulmani durante il periodo del digiuno. La questione ha rapidamente assunto contorni politici, con interrogazioni in consiglio comunale e un confronto tra diverse forze politiche sulla laicità, l'inclusione e l'autonomia scolastica. Una Circolare al Centro del Dibattito.