Chiude la scuola Casarsa l' ira delle famiglie Rosamilia | Il sindaco cambi idea
Ad Eboli si solleva la polemica sulla chiusura della scuola materna
E’ polemica ad Eboli per la chiusura, a partire dal prossimo mese di gennaio, della scuola materna “Casarsa”, che dovrebbe essere trasferita presso il plesso “Longobardi” del Rione Pescara, distante oltre 2 chilometri. Al momento non vi sarebbe alcuna comunicazione ufficiale, ma la notizia sta. Salernotoday.it
Governatori: scuole chiuse. Ira di Azzolina, ma Conte non li ferma - Di fronte all’espandersi del contagio le Regioni una dopo l’altra corrono ai ripari. avvenire.it
Scuola Futura chiude all’Ariston di Sanremo: 1.500 studenti, presidi e Comune, ma senza il ministro Valditara annunciato (Foto e Video) Presenti il sindaco Mager e il vice Fellegara, assente Valditara. A margine dell’evento anche la protesta di alcuni s - facebook.com facebook