Ad Eboli si solleva la polemica sulla chiusura della scuola materna

© Salernotoday.it - Chiude la scuola "Casarsa", l'ira delle famiglie. Rosamilia: "Il sindaco cambi idea"

E’ polemica ad Eboli per la chiusura, a partire dal prossimo mese di gennaio, della scuola materna “Casarsa”, che dovrebbe essere trasferita presso il plesso “Longobardi” del Rione Pescara, distante oltre 2 chilometri. Al momento non vi sarebbe alcuna comunicazione ufficiale, ma la notizia sta. Salernotoday.it

Eboli, chiude la scuola materna “Casarsa”: monta la protesta tra genitori e famiglie - L’edificio, inaugurato nel mese di ottobre scorso, al momento è privo di ogni arredo e soprattutto senza bambini e comunità scolastica ... infocilento.it