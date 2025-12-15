Chiude la scuola Casarsa l' ira delle famiglie Rosamilia | Il sindaco cambi idea

Ad Eboli si solleva la polemica sulla chiusura della scuola materna

chiude la scuola casarsa l ira delle famiglie rosamilia il sindaco cambi idea

E’ polemica ad Eboli per la chiusura, a partire dal prossimo mese di gennaio, della scuola materna “Casarsa”, che dovrebbe essere trasferita presso il plesso “Longobardi” del Rione Pescara, distante oltre 2 chilometri. Al momento non vi sarebbe alcuna comunicazione ufficiale, ma la notizia sta. Salernotoday.it

Eboli, chiude la scuola materna "Casarsa": monta la protesta tra genitori e famiglie - L'edificio, inaugurato nel mese di ottobre scorso, al momento è privo di ogni arredo e soprattutto senza bambini e comunità scolastica

