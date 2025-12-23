Vittorio Sgarbi può gestire la sua vita ma per sposarsi un medico deve dare l’ok | ecco perché

Il Tribunale di Roma ha stabilito che Vittorio Sgarbi può gestire autonomamente la propria vita, senza la necessità di un amministratore di sostegno. Tuttavia, per procedere al matrimonio, è richiesto il consenso di un medico. Questa decisione evidenzia come le questioni legali e personali possano intersecarsi, sottolineando l’importanza di rispettare le norme in materia di capacità civile e salute.

Il Tribunale di Roma ha deciso che Vittorio Sgarbi non ha bisogno di un amministratore di sostegno per vivere la sua vita di tutti i giorni. Ma c'è un "però": il giudice vuole capire se il critico d'arte sia davvero in grado di prendere decisioni molto importanti che riguardano il suo futuro. La giudice Paola Scorza ha respinto la richiesta avanzata dalla figlia di Sgarbi, Evelina, che due mesi fa aveva chiesto al tribunale di nominare una persona che aiutasse il padre a gestire i suoi affari. La ragione? Evelina è preoccupata per la salute mentale del padre, che all'inizio dell'anno ha attraversato un periodo di grave depressione.

