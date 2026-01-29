Vittorio Sgarbi il Tribunale ha disposto una perizia medica L’avvocato della figlia Evelina | Abbiamo a cuore la sua salute Vogliamo salvare l’uomo e non il personaggio

Il Tribunale ha deciso di affidare a un medico una perizia su Vittorio Sgarbi. La decisione arriva dopo le preoccupazioni sulla sua salute mentale, emerse nel corso di una vicenda giudiziaria. L’avvocato della figlia Evelina ha spiegato che l’obiettivo è capire se il suo stato possa influenzare le scelte che deve fare, soprattutto in questioni importanti o legate ai diritti più personali. La famiglia vuole assicurarsi che Sgarbi sia in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli.

Il giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, una psicologa psicoterapeuta, che dovrà valutare lo stato di salute del critico d'arte esaminando gli atti, svolgendo gli accertamenti necessari e acquisendo la documentazione sanitaria già esistente. L'obiettivo è verificare se Sgarbi presenti «condizioni psicologiche, psicopatologiche o cognitive» tali da incidere sulla sua capacità di «autodeterminarsi», soprattutto quando si tratta di atti «di particolare rilevanza o dell'esercizio dei diritti personalissimi». La perizia dovrà essere completata entro il 31 maggio. Nel frattempo Vittorio Sgarbi sarà ascoltato dal giudice.

