Non ci sono bombe controlli conclusi lungo il Montone | il cantiere di ricostruzione degli argini è nuovamente a pieno regime
Sono ripresi a pieno ritmo a Forlì i lavori di consolidamento degli argini e di miglioramento del deflusso delle acque del fiume Montone, dopo la conclusione dei controlli di bonifica bellica effettuati nel tratto tra porta Schiavonia e il ponte ferroviario. I controlli, necessari per garantire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
