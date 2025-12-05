Non ci sono bombe controlli conclusi lungo il Montone | il cantiere di ricostruzione degli argini è nuovamente a pieno regime

Forlitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ripresi a pieno ritmo a Forlì i lavori di consolidamento degli argini e di miglioramento del deflusso delle acque del fiume Montone, dopo la conclusione dei controlli di bonifica bellica effettuati nel tratto tra porta Schiavonia e il ponte ferroviario. I controlli, necessari per garantire. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sono Bombe Controlli Conclusi