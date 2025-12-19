Ricerca | finanziamento europeo per il professor Bozhidar Velichkov dell’Università

Il professor Bozhidar Velichkov dell’Università di Pisa si distingue tra i vincitori del prestigioso ERC Consolidator Grants 2025, con il progetto “FiRM”. Questa importante conquista segna un traguardo senza precedenti per la matematica in Italia, confermando l’eccellenza della ricerca italiana nel panorama internazionale. Un riconoscimento che apre nuove frontiere nello studio delle interfacce libere, rafforzando il ruolo dell’Università di Pisa come centro di innovazione e competenza scientifica.

Pisa, 18 dicembre 2025 – Il professor Bozhidar Velichkov dell’Università di Pisa è tra i vincitori del ERC Consolidator Grants 2025 con il progetto “Fine Structure and Regularity of Moving and Stationary Free Interfaces” (FiRM), unico ERC di matematica finanziato in tutta Italia. Per Velichkov è il secondo Grant, nel 2019 era stato infatti premiato con l’ERC Starting Grant. Il finanziamento, assegnato nell’ambito del programma Horizon Europe dell’Unione Europea, sostiene la ricerca di frontiera condotta da ricercatrici e ricercatori selezionati a livello internazionale con finanziamenti fino 2 milioni di euro per un periodo di 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

