Estra si aggiudica il finanziamento del bando #RiParto con il programma RiTorniAmo
Arezzo, 22 dicembre 2025 – Estra conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura aziendale responsabile e inclusiva, risultando tra i beneficiari della misura “#RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”, promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’iniziativa si inserisce in una strategia nazionale finalizzata a promuovere la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, sostenendo progetti in grado di accompagnare il rientro delle lavoratrici madri dopo la nascita o l’adozione di un figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
