Arezzo, 22 dicembre 2025 – Estra conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura aziendale responsabile e inclusiva, risultando tra i beneficiari della misura “#RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”, promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’iniziativa si inserisce in una strategia nazionale finalizzata a promuovere la conciliazione tra vita lavorativa e familiare, sostenendo progetti in grado di accompagnare il rientro delle lavoratrici madri dopo la nascita o l’adozione di un figlio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estra si aggiudica il finanziamento del bando “#RiParto” con il programma “RiTorniAmo”

Leggi anche: Uno studio del Cro si aggiudica il bando della Fondazione Cassa Depositi e Prestiti

Leggi anche: Sostegno delle attività educative e ricreative per i minori, Gragnano si aggiudica il bando

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Estra si aggiudica il finanziamento del bando “#RiParto” con il programma “RiTorniAmo” - Arezzo, 22 dicembre 2025 – Estra conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura aziendale responsabile e inclusiva, risultando tra i beneficiari della misura “#RiParto – Percorsi di welfa ... msn.com