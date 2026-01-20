Un nuovo cappellino MAGA sta emergendo, questa volta come simbolo di protesta contro Donald Trump. I danesi e i groenlandesi lo indossano con il motto “Make America Go Away”, rappresentando una forma di resistenza contro le politiche e le minacce del presidente statunitense. Questa parodia del celebre cappellino rosso si sta diffondendo come segno di dissenso e opposizione nel contesto delle tensioni internazionali.

Una parodia dei celebri cappellini rossi MAGA di Donald Trump sta diventando il simbolo della resistenza danese e groenlandese contro le minacce del presidente americano. I berretti, che riportano la scritta “Make America Go Away” invece di “Make America Great Again”, sono diventati virali e risultano sold out in tutta la Danimarca dopo che Trump ha intensificato la sua retorica sul controllo della Groenlandia. L’idea è nata da Jesper Rabe Tonnesen, proprietario di un negozio di abbigliamento vintage a Copenaghen. I primi lotti prodotti nel 2024 non avevano riscosso particolare successo, fino a quando l’amministrazione Trump non ha recentemente alzato i toni sulle rivendicazioni territoriali riguardo all’isola artica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

C'è un nuovo cappellino MAGA, ma stavolta è anti-Trump: danesi in piazza per la Groenlandia al grido di "Make America Go Away"

Groenlandia, Nuuk risponde a Trump: corsa ai cappellini “Make America go away”A Nuuk, capitale della Groenlandia, si sono rapidamente esauriti i cappellini con la scritta “Make America go away” in risposta alle recenti dichiarazioni di Donald Trump sull’ipotesi di acquistare l’isola.

Trump vuole annettere la Groenlandia Ecco la risposta di Orsini

