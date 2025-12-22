Sara Campanella l’Istituto di Brancaccio porta il suo nome | l’omaggio alla studentessa uccisa a Messina

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Istituto comprensivo Nazario Sauro - Franchetti - Cavallari di Palermo da oggi porta il nome di Sara Campanella, la studentessa ventiduenne di Misilmeri uccisa a Messina il 31 marzo scorso da un collega di Università. La cerimonia e la commozione della comunità scolastica La cerimonia nel plesso di via Giafar ha suscitato la commozione di tutta la comunità scolastica, delle autorità presenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sara campanella l8217istituto di brancaccio porta il suo nome l8217omaggio alla studentessa uccisa a messina

© Feedpress.me - Sara Campanella, l’Istituto di Brancaccio porta il suo nome: l’omaggio alla studentessa uccisa a Messina

Leggi anche: Messina, laurea per Sara Campanella, studentessa 22enne uccisa dal compagno di università

Leggi anche: Palermo, la scuola di Brancaccio porta il nome di Sara Campanella: un impegno educativo contro la violenza di genere

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

sara campanella l8217istituto brancaccioSara Campanella, l’Istituto di Brancaccio porta il suo nome: l’omaggio alla studentessa uccisa a Messina - Cavallari di Palermo da oggi porta il nome di Sara Campanella , la studentessa ventiduenne di Misilmeri ... msn.com

sara campanella l8217istituto brancaccioFemminicidio di Sara Campanella, intitolato a suo nome l'istituto di Brancaccio - La madre di Sara, Maria Concetta Zaccaria, ha dichiarato che l' unico desiderio della famiglia è quello di diffondere i ... lasicilia.it

Palermo, la scuola di Brancaccio porta il nome di Sara Campanella: un impegno educativo contro la violenza di genere - L'Istituto Comprensivo di Brancaccio è stato intitolato a Sara Campanella, studentessa uccisa a Messina, per onorarne la memoria e promuovere l'educazione al rispetto e il contrasto alla violenza di g ... orizzontescuola.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.