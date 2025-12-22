Sara Campanella l’Istituto di Brancaccio porta il suo nome | l’omaggio alla studentessa uccisa a Messina

L'Istituto comprensivo Nazario Sauro - Franchetti - Cavallari di Palermo da oggi porta il nome di Sara Campanella, la studentessa ventiduenne di Misilmeri uccisa a Messina il 31 marzo scorso da un collega di Università. La cerimonia e la commozione della comunità scolastica La cerimonia nel plesso di via Giafar ha suscitato la commozione di tutta la comunità scolastica, delle autorità presenti.

Femminicidio di Sara Campanella, intitolato a suo nome l'istituto di Brancaccio - La madre di Sara, Maria Concetta Zaccaria, ha dichiarato che l' unico desiderio della famiglia è quello di diffondere i ... lasicilia.it

Palermo, la scuola di Brancaccio porta il nome di Sara Campanella: un impegno educativo contro la violenza di genere - L'Istituto Comprensivo di Brancaccio è stato intitolato a Sara Campanella, studentessa uccisa a Messina, per onorarne la memoria e promuovere l'educazione al rispetto e il contrasto alla violenza di g ... orizzontescuola.it

In questo tempo di Natale, ATM non dimentica Sara Campanella! Durante la puntata speciale de “La città del Natale” su TCF, la nostra Presidente Carla Grillo ha annunciato una notizia molto importante: la pensilina ATM Tribunale/Rettorato sarà semp - facebook.com facebook

È nata l’Associazione Sara Campanella Ets, dedicata alla ventiduenne di Palermo uccisa dal suo collega di corso a Messina x.com

