Il Tribunale di Catania ha annullato il fermo della Sea Watch 5, che aveva bloccato la nave di ONG. La causa principale è stata la richiesta di sospensione presentata dall’equipaggio, che ha evidenziato irregolarità nel procedimento. La revoca comporta la fine delle sanzioni e delle multe applicate finora. La decisione ha effetto immediato e permette alla nave di riprendere le operazioni nel Mediterraneo senza ulteriori impedimenti. La questione resta aperta e potrebbe portare a nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del Tribunale di Catania. Il provvedimento di fermo amministrativo nei confronti della Sea Watch 5 è stato revocato. Nella giornata di ieri, il Tribunale di Catania ha disposto la sospensione del fermo di 15 giorni e della relativa sanzione pecuniaria. La decisione riguarda la nave dell’ong Sea-Watch, che attraverso i propri canali social ha annunciato l’intenzione di riprendere al più presto le attività nel Mediterraneo centrale. Il salvataggio e le contestazioni. Il fermo era stato adottato in seguito a un’operazione di soccorso effettuata il 25 gennaio scorso, durante la quale erano state salvate 18 persone, tra cui due bambini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Revocato il fermo della Sea Watch 5: sospese sanzione e multa

