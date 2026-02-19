Altro favore delle toghe rosse alle ong | revocato il fermo della Sea-Watch 5

Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, una nave delle ONG, che era stato imposto per 15 giorni. La causa principale riguarda le contestazioni sulle modalità di salvataggio nel Mediterraneo. La decisione arriva dopo aver valutato le prove e le dichiarazioni dei membri dell’organizzazione. La nave potrà riprendere le attività di soccorso senza ulteriori impedimenti. La sentenza si inserisce in un braccio di ferro tra autorità italiane e ONG sulle operazioni di salvataggio. La vicenda prosegue con nuovi sviluppi legali.

Revocato il provvedimento di fermo della Sea-Watch 5. A deciderlo il tribunale di Catania che ha stabilito di stoppare il fermo di 15 giorni e la relativa multa. "Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito", afferma la ong tedesca. La decisione arriva quasi nelle stesse ore del dispositivo del tribunale di Palermo che ieri aveva stabilito che Sea Watch sarà risarcita di 76 mila euro, più spese legali per circa 14 mila euro, per il blocco subito nel 2019 dopo il caso della comandante Carola Rackete. La decisione fa riferimento al salvataggio di 18 persone lo scorso 25 gennaio e alla conseguente assegnazione di Catania quale porto sicuro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

