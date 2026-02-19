Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea Watch 5, che era stato imposto per presunte irregolarità durante un salvataggio. La decisione arriva dopo aver valutato le prove presentate dall’equipaggio, che ha sostenuto di aver agito in emergenza. La nave potrà riprendere il suo percorso senza ulteriori restrizioni. La situazione si è sbloccata dopo giorni di tensione tra le autorità italiane e l’organizzazione. La Sea Watch 5 potrà ora tornare a operare nel Mediterraneo.

Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Ieri il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto torneremo nel Mediterraneo centrale ». Lo scrive la Ong sui propri canali social. Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un’operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l'assegnazione di Catania come porto sicuro. Soccorso in acque internazionali e zona Sar libica: la posizione della Ong L’intervento spiega la ong, era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Revocato il fermo della Sea Watch 5: la decisione del tribunale di Catania

Il tribunale di Catania revoca il fermo della Sea Watch 5Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, fatto che ha suscitato molte reazioni.

Migranti, Tribunale Catania revoca fermo Sea Watch 5Il Tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della nave Sea-Watch 5, che era stata trattenuta per 15 giorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.