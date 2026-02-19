Migranti Tribunale Catania revoca fermo Sea Watch 5

Il Tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della nave Sea-Watch 5, che era stata trattenuta per 15 giorni. La causa principale è stata una contestazione sulla gestione dei migranti a bordo. La decisione arriva dopo aver valutato le accuse di irregolarità nel procedimento di sbarco. La nave, che aveva soccorso numerosi migranti al largo delle coste italiane, potrà riprendere le operazioni. La vicenda aveva suscitato molte discussioni tra le organizzazioni umanitarie e le autorità locali.

(Adnkronos) – Il Tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo della nave Sea-Watch 5. L'ong era stata fermata per 15 giorni e multata. "Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito", scrive sui social la ong tedesca. Scrivono i giudici del Tribunale di Catania nel provvedimento, "rilevato che dal tenore complessivo delle allegazioni emergono i presupposti per la sospensione inaudita altera parte in quanto, pur essendo decorso il termine di fermo amministrativo, si rinviene un pregiudizio nel possibile aggravamento della risposta sanzionatoria a fronte di eventuali reiterazioni della violazione, sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa dal Prefetto della Provincia di Catania".