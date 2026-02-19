Elezioni regionali rigettato il ricorso di Toscana Rossa | resta fuori dall’assemblea Andremo al Consiglio di Stato

Il Tar ha respinto il ricorso di Toscana Rossa, causando l’esclusione di Antonella Bundu dall’assemblea regionale. La decisione si basa su una questione di ammissione alle liste elettorali, che i giudici hanno giudicato infondata. Toscana Rossa aveva presentato il ricorso dopo aver perso un ricorso precedente, e ora annuncia che farà ricorso al Consiglio di Stato. La situazione cambia poco per l’attuale composizione del Consiglio regionale, che resta invariata dopo le elezioni del mese scorso. La battaglia legale continua.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Il Tar ha rigettato il ricorso di Toscana Rossa e Antonella Bundu rimane fuori dal Consiglio regionale. Questa la decisione della sezione terza, in attesa di conoscere le motivazioni. La candidata dalla presidenza della sinistra radicale aveva superato la soglia del 5%, ma non altrettanto aveva fatto la lista che l'appoggiava (composta da Rifondazione, Potere al popolo e Possibile). Il ricorso si basava sull'assegnazione anche alla lista dei voti espressi alla sola candidata presidente (circa 11mila). Assegnazione che avrebbe permesso a Bundu di entrare in Consiglio.