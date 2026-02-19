Resistere Veneto correrà a Venezia | ipotesi di accordo con Terra&Acqua

Resistere Veneto ha annunciato la sua candidatura a Venezia, a seguito di un accordo con Terra&Acqua. La decisione arriva in vista delle elezioni comunali di maggio 2026, con una scelta che coinvolge diversi esponenti locali. La lista si prepara a presentare candidati e programmi per proporre un’alternativa al governo cittadino. La data del 1° marzo rappresenta il momento chiave per definire il gruppo di candidati ufficiali. La campagna elettorale si intensifica, mentre i cittadini attendono con attenzione gli sviluppi.

Il 1° marzo la lista Szumski annuncerà il candidato ed eventuali apparentamenti. Anche la civica guidata da Marco Gasparimetti scioglierà le riserve a fine mese, tra le varie opzioni anche la corsa comune Il 1° marzo sarà un giorno importante per definire il parterre di candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco di Venezia, alle elezioni del 24-25 maggio 2026. Almeno due forze politiche quel giorno, in assemblee aperte agli iscritti, decideranno se correre da sole o apparentarsi, e con chi. O meglio, sarà deciso in buona parte nei giorni precedenti, ma le riserve saranno sciolte quella domenica.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

C'è vita oltre Martella? Pienone all'assemblea di Terra&AcquaQuesta sera al Teatro ai Frari di San Polo, circa cento persone si sono radunate per l'assemblea organizzata dall'associazione 25 aprile.

