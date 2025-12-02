Niente voto per 113 mila a Venezia Terra&Acqua | Aiutateci a capire perché
La maggior parte degli aventi diritto non è andata a votare per le regionali a Venezia. «Sono 113 mila persone - ha calcolato il gruppo consiliare della lista civica creata dal consigliere comunale, Marco Gasparinetti, Terra&Acqua - Costituiscono la maggioranza di quelli che possono esercitare il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Oggi parte la tre giorni dell’Assemblea nazionale di @noimoderati_official. In un anno siamo stati presenti, con il nostro simbolo e i nostri uomini, in tutte le Regioni al voto. Abbiamo raccolto 120 mila voti, un risultato significativo se si considera il calo del voto - facebook.com Vai su Facebook
In Veneto Stefani ha preso 108 mila voti in più delle sue liste, mentre Manildo 74 mila #RegionaliVeneto #maratonaYoutrend Vai su X
Niente voto per 113 mila a Venezia. Terra&Acqua: «Aiutateci a capire perché» - Il gruppo civico creato dal consigliere comunale, Marco Gasparinetti, chiede a chi non è andato alle urne per le regionali di dire la sua. Da veneziatoday.it