Niente voto per 113 mila a Venezia Terra&Acqua | Aiutateci a capire perché

Veneziatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggior parte degli aventi diritto non è andata a votare per le regionali a Venezia. «Sono 113 mila persone - ha calcolato il gruppo consiliare della lista civica creata dal consigliere comunale, Marco Gasparinetti, Terra&Acqua - Costituiscono la maggioranza di quelli che possono esercitare il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

