Resinovich tensioni dopo la morte di Sterpin | Visintin non andrà al funerale il fratello Sergio sì

Liliana Resinovich è morta nel 2022 a Trieste, e il motivo della sua scomparsa ha diviso le famiglie. Dopo la morte di Sterpin, le tensioni sono aumentate, con alcune persone che evitano di partecipare ai funerali. Visintin ha deciso di non essere presente alla cerimonia, mentre suo fratello Sergio ha scelto di esserci. La scelta di non partecipare si lega alle tensioni tra i parenti, che si sono acuite negli ultimi mesi. La discussione continua a dividere le persone coinvolte nel caso.

Nuove tensioni e dichiarazioni contrastanti tornano a riaccendere l'attenzione sul caso di Liliana Resinovich, la donna trovata morta nel 2022 a Trieste, dopo la scomparsa avvenuta nel dicembre dell'anno precedente. Al centro del dibattito televisivo, nella trasmissione Chi l'ha visto?, le parole del marito Sebastiano Visintin e del fratello della vittima, Sergio, intervenuti dopo la morte di Claudio Sterpin, figura da tempo legata alla vicenda. Visintin ha chiarito di non voler partecipare ai funerali di Sterpin, sottolineando di aver sempre avuto stima personale per lui, ma di non condividere quanto dichiarato pubblicamente su Liliana. È stato l'ultimo a sentire al telefono Liliana Resinovich la mattina della scomparsa ed aveva sempre sostenuto di avere una relazione affettuosa con lei che si sarebbe presto realizzata in una convivenza se non fosse scomparsa prima. È morto la scorsa notte