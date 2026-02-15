Liliana Resinovich il marito Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin | Avrei voluto sapere i suoi segreti

Dopo la morte di Claudio Sterpin, l’ultima persona che aveva parlato con Liliana Resinovich prima della sua scomparsa, interviene il marito Sebastiano Visintin: “Ho cercato di spronarlo a dirmi cose che non aveva rivelato”.🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

Chi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anniIl suo avvocato Giuseppe Squitieri: Si è sempre battuto per la verità. E questa verità dovrà uscire lo stesso, su questo non deroghiamo. Il suo racconto? Assolutamente lineare. Il 9 marzo è previsto ... quotidiano.net

Caso Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin. Il legale: Mi ha sempre detto: devi cercare la veritàL'uomo che sosteneva di avere una relazione con Liliana è deceduto a Trieste. Il legale: Mi disse sempre di cercare la verità ... ilfattoquotidiano.it

Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, ha appreso questa mattina, sabato 14 febbraio, la notizia della morte di Claudio Sterpin. Questa la sua prima reazione alla triste notizia. Video di Andrea Lasorte facebook

Morto Claudio Sterpin, l' amico di Liliana Resinovich che non credeva al suicidio x.com