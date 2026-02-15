Liliana Resinovich il marito Visintin dopo la morte di Claudio Sterpin | Avrei voluto sapere i suoi segreti

Da fanpage.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, ha rilasciato una nuova intervista dopo la morte di Claudio Sterpin, l’ultimo a parlare con Liliana prima della sua scomparsa. Visintin ha detto di aver tentato di convincere Sterpin a condividere i segreti di Liliana, desideroso di scoprire cosa nascondesse. La sua dichiarazione si aggiunge ai tentativi di capire cosa abbia spinto Liliana a tenere nascosti alcuni dettagli importanti.

Dopo la morte di Claudio Sterpin, l’ultima persona che aveva parlato con Liliana Resinovich prima della sua scomparsa, interviene il marito Sebastiano Visintin: “Ho cercato di spronarlo a dirmi cose che non aveva rivelato”.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

È morto Claudio Sterpin, l’amico speciale di Liliana Resinovich che accusava Visintin

Claudio Sterpin, 86 anni, è morto a causa di complicazioni legate a una malattia che aveva contratto negli ultimi mesi.

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin torna all'attacco di Claudio Sterpin: "Non permetterti di nominarla"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Caso Resinovich, morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana, trovata morta nel 2021; Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich: fu l'ultimo a parlare con lei; Visintin, il marito di Liliana sulla morte di Sterpin: Dispiace non esserci confrontati; È morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich e ultimo a sentirla. La storia con lei e le accuse al marito: Sa chi l'ha uccisa.

liliana resinovich il maritoChi era Claudio Sterpin: l’amico di Liliana Resinovich è morto a 86 anniIl suo avvocato Giuseppe Squitieri: Si è sempre battuto per la verità. E questa verità dovrà uscire lo stesso, su questo non deroghiamo. Il suo racconto? Assolutamente lineare. Il 9 marzo è previsto ... quotidiano.net

liliana resinovich il maritoCaso Liliana Resinovich, è morto Claudio Sterpin. Il legale: Mi ha sempre detto: devi cercare la veritàL'uomo che sosteneva di avere una relazione con Liliana è deceduto a Trieste. Il legale: Mi disse sempre di cercare la verità ... ilfattoquotidiano.it