Report e Presa Diretta rischiano di perdere giornalisti dopo il concorso interno per i giornalisti Rai

Il concorso interno di Rai ha portato all’assunzione di oltre 120 giornalisti, che saranno assegnati alle redazioni Tgr. Questa decisione potrebbe mettere a rischio la presenza di reporter storici di programmi come Report e Presa Diretta. Già alcuni professionisti temono di essere spostati lontano dai loro incarichi abituali, lasciando spazi vuoti di esperienza e conoscenza. La situazione crea tensioni tra i giornalisti e la direzione, che cerca di gestire le nuove assegnazioni senza perdere qualità. La questione rimane aperta, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Dopo la selezione interna per giornalisti professionisti Rai, a seguito della quale più di 120 giornalisti saranno assunti ma spediti nelle redazioni della Tgr, programmi come Report e Presa Diretta rischiano di perdere molte firme.