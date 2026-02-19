Report | difesa Bellavia ' chiarito tutto a pm nessun trattamento illecito dati'

Il difensore di Bellavia ha spiegato che il professionista ha chiarito tutto al pubblico ministero, confermando che nessun dato personale è stato manipolato illegalmente. La vicenda riguarda un computer dello studio Bellavia Ferradini, che è stato oggetto di furto da parte di un’ex collaboratrice. Secondo il legale, nel dispositivo ci sono solo relazioni di consulenza tecnica, legate a casi complessi e archiviate come documenti di lavoro. La questione resta aperta, mentre si attendono ulteriori verifiche sulla provenienza dei file.

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - "Non vi è stato alcun trattamento indebito di dati personali: nel computer dello studio Bellavia Ferradini, i cui contenuti sono stati illecitamente copiati dalla ex collaboratrice Varisco, vi sono relazioni di consulenza tecnica svolte dal professionista su casi complessi e fondate su allegati che - in quanto oggetto del lavoro del commercialista - venivano tenute nell'archivio storico dello studio". Lo ribadisce in una nota l'avvocato Luca Ricci, difensore di Gian Gaetano Bellavia, indagato dalla Procura di Milano per violazione della legge sulla privacy, e ieri interrogato dai pm Eugenio Fusco e Paola Biondolillo ai quali ha ricostruito "esaurientemente i fatti" e chiarito "la correttezza" del proprio operato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

