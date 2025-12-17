Sms indesiderati e trattamento illecito dei dati personali | multa da 400mila euro a Verisure
Il Garante privacy ha imposto una multa di 400.000 euro a Verisure, nota azienda di antifurti domestici, per invio di SMS indesiderati e trattamento illecito dei dati personali. Un intervento che sottolinea l’importanza del rispetto delle normative sulla privacy e la tutela dei consumatori. Questa decisione evidenzia come le violazioni delle regole sulla gestione dei dati possano comportare conseguenze economiche significative per le aziende coinvolte.
Sanzione da 400.000 euro decisa dal Garante privacy per Verisure, nota azienda di antifurti per abitazioni. Le multe, nate da una segnalazione di un ex cliente, riguardano il trattamento "illecito" dei dati personali degli utenti e il ricorso al telemarketing senza gli adeguati consensi, oltre a. 🔗 Leggi su Today.it
