Sms indesiderati e trattamento illecito dei dati personali | multa da 400mila euro a Verisure

Il Garante privacy ha imposto una multa di 400.000 euro a Verisure, nota azienda di antifurti domestici, per invio di SMS indesiderati e trattamento illecito dei dati personali. Un intervento che sottolinea l’importanza del rispetto delle normative sulla privacy e la tutela dei consumatori. Questa decisione evidenzia come le violazioni delle regole sulla gestione dei dati possano comportare conseguenze economiche significative per le aziende coinvolte.

- OFFERTA PROMO EPILAZIONE LASER MESE DICEMBRE - SCEGLI UNA SEDUTA TRA INGUINE O ASCELLE RICEVERAI IN OMAGGIO UNA SEDUTA EPILAZIONE LASER VISO - L'epilazione laser per l'inguine è un trattamento molto richiesto per elim - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.