Report | difesa Bellavia ' risponderà a pm e chiarirà correttezza del suo operato'

La difesa di Bellavia si prepara a rispondere ai pm di Milano. Nonostante non abbia ancora ricevuto un atto ufficiale, l’avvocato dell’ex militare ha confermato che il suo assistito intende chiarire la propria posizione e dimostrare la correttezza delle sue azioni. Bellavia aveva già espresso la volontà di spiegare tutto, attraverso il suo legale, e ora attende di poterlo fare davanti alla procura.

Milano, 12 feb. (Adnkronos) - "Non abbiamo ricevuto alcun atto formale da parte della Procura di Milano, ma Bellavia auspicava da tempo di poter fornire la propria completa versione dei fatti e di chiarire la correttezza del proprio operato ed in tal senso aveva, mio tramite, già sollecitato i pubblici ministeri". Lo afferma in una nota l'avvocato Luca Ricci, difensore del commercialista Gian Gaetano Bellavia, indagato per presunta violazione del trattamento dei dati, previsto dal Codice sulla privacy, in merito all'archivio privato detenuto dal consulente noto per lavorare con diverse Procure e con il programma televisivo Report.

