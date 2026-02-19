Il Principe Andrea travolto dallo scandalo Epstein | la polizia del Regno Unito lo ha arrestato per aver condiviso documenti riservati con il discusso magnate

Il Principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica dopo aver condiviso documenti riservati con Jeffrey Epstein, il noto finanziere coinvolto in accuse di traffico sessuale. L’arresto è avvenuto proprio nel giorno del suo compleanno, quando avrebbe compiuto 66 anni. Le forze dell’ordine hanno trovato prove di comunicazioni riservate tra il membro della famiglia reale e Epstein, alimentando le polemiche sul suo ruolo nelle indagini. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, lasciando tutti senza parole.

