Referendum sulla giustizia il Pd è per il no | Il Governo vuole porre un limite all' autonomia della magistratura

Il Partito Democratico dice no al referendum sulla giustizia. Secondo i dem, il Governo vuole mettere limiti all’autonomia dei magistrati, ma il voto non risolve i veri problemi del settore. La loro posizione è chiara: meglio non approvare questa riforma, che, a loro avviso, potrebbe solo complicare le cose.

“Votiamo no perché questo referendum non affronta davvero i problemi della giustizia, che resterebbero in gran parte irrisolti o rischierebbero addirittura di peggiorare. Inoltre, non va a toccare la separazione delle carriere dei magistrati, dato che già esiste”. Le parole sono dell'esponente.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

