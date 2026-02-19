Prodi annuncia il suo voto contrario durante un’intervista a La7, citando l’influenza del ministro Nordio come motivo principale. La sua scelta si basa sulle parole del ministro, che ha affermato che sia il governo sia l’opposizione traggono vantaggio da questo referendum. Prodi critica anche il tono di alcuni esponenti politici, come Meloni, invitandola a mantenere la calma. La sua posizione si aggiunge a quella di altri cittadini che vogliono respingere le proposte sul tavolo, mentre la campagna elettorale si intensifica.

“ Ci ho pensato e voterò no. P er l’insegnamento del ministro Nordio, quando dice che sia i governi, sia l’opposizione ci guadagnano da questo referendum, sia che sia dal governo che sia dall’opposizione. Dico: ma con la magistratura ci deve guadagnare il paese, non il governo “. Così a Otto e mezzo (La7) l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi si pronuncia sul voto al r eferendum costituzionale sulla giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. E aggiunge: “In più, In secondo luogo, c ‘è proprio una cosa che non concepisco, l’estrazione a sorte dei magistrati. Ma sorteggeremo anche chi vince le Olimpiadi adesso? Ma come siamo arrivati a questo punto? Nella Costituzione, si parla di capaci e meritevoli, ma non di estratti a sorte”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Prodi a La7: "Voto No, merito di Nordio. Meloni? Si calmi un po', al paese non serve un cugino rabbioso"

