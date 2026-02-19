Referendum Meloni ribalta il messaggio di Mattarella | Il Csm resti fuori dalle diatribe politiche

Giorgia Meloni ha criticato le parole di Sergio Mattarella, affermando che il Csm deve rimanere fuori dalle discussioni politiche. La premier ha commentato le dichiarazioni del presidente, ritenendo che siano state interpretate in modo sbagliato. Meloni insiste sull’indipendenza del Consiglio superiore della magistratura, definendo “sbagliato” coinvolgerlo nelle tensioni tra le forze politiche. La sua posizione si scontra con quella di altri leader, che vedono nel discorso di Mattarella un richiamo alla responsabilità istituzionale. La discussione continua a tenere banco nel panorama politico attuale.

L’interpretazione delle parole di Sergio Mattarella, da parte di Giorgia Meloni, sembra diversa da quella che ha dato chiunque abbia ascoltato il capo dello Stato. Per la presidente del Consiglio, infatti, la narrazione sembra ribaltata e l’intervento di Mattarella non viene interpretato come un messaggio alla politica di abbassare i toni nei confronti della magistratura, ma soprattutto come un invito al Csm di mantenersi estraneo dalla polemica politica. “ Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore – afferma Meloni intervistata da SkyTg24 -. Ci eravamo visti la sera prima nel tradizionale incontro di anniversario dei Patti lateranensi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Meloni: giuste le parole di Mattarella sul Csm fuori dalle diatribe politicheIl presidente Meloni ha commentato le recenti dichiarazioni di Mattarella sul Csm, definendole appropriate e lontane dalle dispute politiche.

Mattarella al Csm: Referendum Giustizia e tensioni politiche, il Presidente cerca dialogo tra Governo e Magistratura.Il presidente Sergio Mattarella ha convocato oggi il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura a Roma, in risposta alle recenti tensioni politiche legate al referendum sulla giustizia.

