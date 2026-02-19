Meloni accusa Macron di aver tentato di trascinare il referendum in una battaglia sporca, dopo un duro attacco nelle ultime ore. La premier italiana sostiene che l’intervento del presidente francese rischia di distogliere l’attenzione dal voto, concentrandosi su polemiche personali. Durante una conferenza stampa, Meloni ha anche sottolineato come le tensioni tra i due governi siano aumentate negli ultimi giorni, con scambi di accuse sulle rispettive posizioni. Intanto, il dibattito pubblico continua a infiammarsi, mentre la data del referendum si avvicina.

Il referendum al centro dello scontro politico, con l’accusa di voler trascinare la campagna in una lotta nel fango. È questo il passaggio più netto dell’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, in un’intervista a SkyTg24, ha puntato il dito contro chi, a suo dire, starebbe provando a esasperare il confronto. " Vedo un tentativo di trascinarla in una sorta di lotta nel fango ", ha affermato la premier, indicando nel clima che accompagna il referendum un livello di tensione che rischia di superare il merito dei quesiti. Un richiamo che si inserisce in un quadro politico già segnato da forti contrapposizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Tentativo di trascinare il referendum in una lotta nel fango. Macron? Colpita dall'attacco"

