I leader del Pd criticano duramente le dichiarazioni di Meloni, accusandola di minacciare la democrazia con le sue scelte. La polemica si accende in vista del prossimo referendum, che riguarda la possibilità di costruire un’alternativa politica. I rappresentanti del partito sottolineano che il voto non riguarda solo questioni tecniche, ma il futuro della democrazia stessa. La discussione si concentra sulla necessità di difendere i principi fondamentali, anche di fronte alle pressioni politiche. La campagna si intensifica tra i sostenitori del partito.

AGI - Non questioni tecniche, ma la democrazia. Questa la posta in palio al prossimo referendum, per Costruire l'Alternativa, il ' correntone ' del Partito Democratico che ha visto la luce a novembre in quel di Montepulciano. Alle Industrie Fluviali, nel quartiere Ostiense di Roma, l'area della maggioranza dem si è data appuntamento per suonare la carica in vista dell'appuntamento del 22 e 23 marzo. Sullo sfondo ci sono le parole della premier Giorgia Meloni sulla magistratura, dopo la sentenza Sea-Watch definita dalla premier "assurda", nonché "abnorme" dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Referendum, i big del Pd suonano la carica contro la "slavina Meloni"

