Il Milan rimonta sul Torino 3-2 e torna primo | Rabiot e Pulisic suonano la carica

Il Milan conquista una vittoria importante sul Torino, rimontando da una situazione di svantaggio e tornando in cima alla classifica. La partita, ricca di emozioni, si è conclusa con un punteggio di 3-2 grazie alle reti decisive di Rabiot e Pulisic, che hanno saputo ribaltare il risultato e rafforzare la posizione dei rossoneri nel campionato.

Torino-Milan 2-3 RETI: 10' pt Vlasic (rig), 17' pt Zapata, 24' pt Rabiot, 22' st Pulisic, 32' st Pulisic. TORINO (3-4-1-2): Israel 7; Tameze 6.5 (31' st Masina sv), Maripan 6, Coco 5.5; Pedersen 5.5 (39' st Nkounkou sv), Anjorin 6 (14' st Casadei 6), Asllani 5.5, Lazaro 5.5 (39' st Ngonge sv); Vlasic 7; Adams 5.5 (39' st Aboukhlal sv), Zapata 7.5. In panchina: Paleari, Popa, Biraghi, Dembélé, Gineitis,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Milan rimonta sul Torino 3-2 e torna primo: Rabiot e Pulisic suonano la carica

Approfondisci con queste news

Ancora lui, ancora Christian Pulisic! Grazie alla doppietta dell’americano il Milan completa la rimonta, è 2-3 a 10’ dalla fine - facebook.com Vai su Facebook

Il #Milan batte in rimonta il Torino con il gol di #Rabiot e la doppietta di Christian #Pulisic, agganciando così il Napoli in testa alla classifica? @fraletizia Vai su X

Torino-Milan 2-3, gol e highlights: rimonta rossonera con Pulisic - 0 con i gol di Vlasic e Zapata, i rossoneri riaprono la partita con un eurogol di Rabiot. Lo riporta sport.sky.it