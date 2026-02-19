Referendum giustizia Meloni | Parole di Mattarella doverose Giusto dire ‘Csm fuori dalla politica’

Giorgia Meloni commenta le parole di Mattarella sul Csm e il referendum sulla giustizia. La presidente del Consiglio afferma che le dichiarazioni del Capo dello Stato sono doverose e che è importante ribadire che il Csm deve restare fuori dalla politica. Meloni sottolinea come questa posizione sia fondamentale per garantire l’indipendenza della magistratura. La discussione si accende tra chi sostiene riforme profonde e chi teme un’ingerenza politica. La questione rimane al centro del dibattito pubblico italiano.

. Giorgia Meloni parla di giustizia, dopo l'intervento del Capo dello Stato Mattarella al Csm e delle polemiche legate al referendum. – "Non ho sentito il presidente della Repubblica in queste ore, c'eravamo visti la sera prima nel tradizionale incontro di anniversario per i Patti Lateranensi. Ho trovato le parole del presidente giuste, direi anche doverose, penso che sia giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, penso che sia stato anche giusto il passaggio nel quale il presidente della Repubblica dice anche che è importante che un'istituzione come il CSM, diciamo, si mantenga estranea dalle diatribe di natura politica", ha detto la premier in un'intervista a Sky Tg24.