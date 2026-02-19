Don Ciotti denuncia che le recenti parole di delegittimazione e intimidazione rivolte ai magistrati sono il primo passo verso la riforma Nordio. Secondo il sacerdote, queste dichiarazioni alimentano tensioni e rischiano di compromettere l’indipendenza della giustizia. La sua preoccupazione deriva dal fatto che tali attacchi seguono una serie di commenti forti contro il sistema giudiziario, spesso usati per giustificare cambiamenti radicali. Don Ciotti invita a focalizzarsi su un intervento che migliori l’efficienza, senza mettere in discussione l’indipendenza degli organi giudiziari.

“ C’è un grande bisogno di una riforma della giustizia, non di una riforma della magistratura e dell’ordinamento giudiziario. In questa diffusa stanchezza della democrazia, è importante non riformare la Costituzione, ma impegnarsi ad applicarla e rispettarla, perché l’abbiamo un po’ tradita nell’arco di questi anni”. Sono le parole pronunciate da Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e presidente di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, nel corso del convegno “Riforma Nordio: le ragioni del NO”, tenutosi alla Fabbrica delle “e”, a Torino, e organizzato dal Comitato “Giusto dire NO – Piemonte e Valle d’Aosta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Don Ciotti: “Le parole di delegittimazione e intimidazione contro i magistrati sono il prologo della riforma Nordio”

