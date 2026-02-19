Giorgia Meloni ha sottolineato che, nel panorama politico, l’obiettivo non è unire gli avversari ma dividerli. Questa strategia, secondo lei, permette di indebolire le forze opposte senza cercare alleanze. La premier ha anche commentato la questione di Mattarella, affermando che il suo ruolo non deve essere messo in discussione. Meloni critica chi pensa di risolvere tutto con la compattezza, sostenendo invece che la frammentazione può favorire chi si oppone. La sua analisi si concentra sulle dinamiche di potere nel referendum in corso.

C'è un punto di fondo che mi pare sia ben presente a Giorgia Meloni, e purtroppo un po' meno ad altri nel centrodestra: in generale nella politica, e in particolare in un referendum, si tratta di disarticolare gli avversari, non di compattarli. Vediamo cosa intendo. La riforma della giustizia è sacrosanta: ed esisterebbero (ahimé, non tutte coraggiose) anche personalità di sinistra disposte a sostenerla. Tuttavia, quelle figure sono già oggetto di un meccanismo intimidatorio a casa loro, con le guardie rosse schleiniane (nel Pd) e della sinistra mediatica pronte a isolarle e bullizzarle. A maggior ragione, da questa parte, si tratterebbe di incoraggiarle e aiutarle attraverso un racconto che non faciliti la creazione di un «muro contro muro», che è lo schema preferito di una sinistra disperata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum, disarticolare gli avversari e non compattarli. E su Mattarella…

Referendum giustizia, il procuratore Mansi: "Mai demonizzare i propri avversari"Il procuratore Mansi ha commentato le polemiche sul referendum giustizia, accusando di aver esagerato chi si concentra a screditare gli avversari invece di proporre soluzioni concrete.

